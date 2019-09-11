Тейлор: никогда военная сотрудничество Украины и США не была такой высокой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Статус американо-украинского сотрудничества в военной сфере на данный момент очень высок. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.
"Статус американо-украинского сотрудничества в военной сфере очень высок. Еще никогда это сотрудничество не была таким мощным. Нынешняя администрация обеспечила больше помощи для безопасности Украины, включая летальное оружие, чем любая другая администрация когда-либо прежде", - сказал Тейлор.
По его словам является прочная поддержка в обучении, в предоставлении оборудования и оружия.
Напомним, если США и Великобритания получат от Украины запрос о помощи по урегулированию конфликта на Донбассе, то они готовы помочь.