США і Британія зацікавлені допомогти Україні щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Якщо США і Велика Британія отримають від України запит про допомогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то вони готові допомогти. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.
“США і Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти усім сторонам, надто ж Україні, знайти мирне рішення по Донбасу. Тому, коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені допомогти”, — сказав Тейлор.
Нагадаємо, якщо зустріч лідерів “нормандської четвірки” не дасть результатів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то Президент Володимир Зеленський спробує залучити до переговорів США та Велику Британію.