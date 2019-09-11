США и Великобритания заинтересованы помочь Украине в урегулировании конфликта на Донбассе

“США и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому, когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы помочь”, — сказал Тейлор.

Напомним, если встреча лидеров “нормандской четверки” не даст результатов по урегулированию конфликта на Донбассе, то Президент Владимир Зеленский попытается привлечь к переговорам США и Великобританию.