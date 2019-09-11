США и Великобритания заинтересованы помочь Украине в урегулировании конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Если США и Великобритания получат от Украины запрос о помощи по урегулированию конфликта на Донбассе, то они готовы помочь. Об этом в интервью “Голосу Америки” заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.
“США и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому, когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы помочь”, — сказал Тейлор.
Напомним, если встреча лидеров “нормандской четверки” не даст результатов по урегулированию конфликта на Донбассе, то Президент Владимир Зеленский попытается привлечь к переговорам США и Великобританию.