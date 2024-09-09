Терористи завдали 183 ударів по Запорізькій області: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
Війська противника здійснили 183 атаки по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерії, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
За останню добу війська ворога здійснили 183 атаки по населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Авіаудари були завдані по селах Лобкове та Левадне. Крім того, 85 ударних БпЛА різних модифікацій атакували Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. Таврійське постраждало від обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
На території Магдалинівки, Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки зафіксовано 95 артилерійських обстрілів.
Наразі відомо про 23 випадки руйнування житлових будинків та інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали.
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