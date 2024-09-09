Террористы нанесли 183 удара по Запорожской области: повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
Войска противника совершили 183 атаки по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерии, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
За последние сутки войска врага совершили 183 атаки по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Авиаудары были нанесены по селам Лобково и Левадное. Кроме того, 85 ударных БпЛА различных модификаций атаковали Орехов, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Таврическое пострадало от обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
На территории Магдалиновки, Приморского, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки зафиксировано 95 артиллерийских обстрелов.
Известно о 23 случаях разрушения жилых домов и инфраструктуры. Мирные жители, к счастью, не пострадали.
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