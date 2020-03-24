Тернопільщина отримала тест-системи для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Тернопільську область прибуло 1890 тест-систем для ПЛР для виявлення коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.
“Тест-системи для діагностування COVID-19, а також індивідуальні засоби захисту для медперсоналу 24 березня прибули у Тернопільську область”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дана партія забезпечує першочергові потреби.
“Зокрема, 207 захисних медичних костюмів, швидкі тести у загальній кількості 5 000 штук, 3000 масок одноразового використання, а також 1890 тест-систем для ПЛР на коронавірус”, — зазначається в повідомленні.
Також на сьогоднішній день очікується надходження великої партії натрію гіпохлориту технічного для ефективної дезінфекції приміщень, вулиць, та доріг області.
Нагадаємо, на Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19. Обидвоє чоловіків захворіли одночасно.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.