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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103318 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105958 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106669 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115923 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101488 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105792 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

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Тернопольщина получила тест-системы для выявления коронавируса

Тернопольщина получила тест-системы для выявления коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Тернопольскую область прибыло 1890 тест-систем для ПЦР для выявления коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

“Тест-системы для диагностики COVID-19, а также индивидуальные средства защиты медперсонала 24 марта прибыли в Тернопольскую область”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что данная партия обеспечивает первоочередные нужды.

“В частности, 207 защитных медицинских костюмов, быстрые тесты в общем количестве 5000 штук, 3000 масок одноразового использования, а также 1890 тест-систем для ПЦР на коронавирус”, — отмечается в сообщении.

Также на сегодняшний день ожидается поступление крупной партии гипохлорита натрия технического для эффективной дезинфекции помещений, улиц и дорог области.

Напомним, в Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Оба мужчин заболели одновременно.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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