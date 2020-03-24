Тернопольщина получила тест-системы для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Тернопольскую область прибыло 1890 тест-систем для ПЦР для выявления коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.
“Тест-системы для диагностики COVID-19, а также индивидуальные средства защиты медперсонала 24 марта прибыли в Тернопольскую область”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что данная партия обеспечивает первоочередные нужды.
“В частности, 207 защитных медицинских костюмов, быстрые тесты в общем количестве 5000 штук, 3000 масок одноразового использования, а также 1890 тест-систем для ПЦР на коронавирус”, — отмечается в сообщении.
Также на сегодняшний день ожидается поступление крупной партии гипохлорита натрия технического для эффективной дезинфекции помещений, улиц и дорог области.
Напомним, в Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Оба мужчин заболели одновременно.
Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.