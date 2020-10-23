Тернопіль може вийти з “червоної” зони вже через тиждень - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Місто Тернопіль, ймовірно, зможе вийти з “червоної” зони вже через тиждень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ситуація в місті Тернопіль покращилася до рівня захворюваності у 317 осіб на 100 тисяч населення. При збереженні позитивної динаміки місто Тернопіль зможе вийти з "червоної“ зони вже через тиждень”, — розповів Степанов.
Як повідомлялося, в Україні до “червоного” рівня епідеміологічної небезпеки потрапили 11 обласних центрів.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.
Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.