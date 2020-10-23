До "червоної" зони карантину віднесено 11 обласних центрів - МОЗ

"Жодний обласний центр на цьому тижні не потрапив до "зеленого" рівня. До "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки віднесено 100 адміністративних одиниць", - сказав Степанов.

За його словами, всі 15 адміністративних одиниць Луганської області віднесені до "червоного" рівня через перевищення зайнятості ліжок на 75% п’ять днів поспіль та додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення.

"Додатково до 9 обласних центрів з минулого тижня до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють ще два обласних центра: Рівне та Миколаїв з рівнем захворюваності за останні 14 днів у 333 та 362 особи на 100 тисяч населення. Таким чином загалом до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють 11 обласних центрів, а саме: Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.

Як повідомлялося в УНН, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.