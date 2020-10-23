До "червоної" зони карантину віднесено 11 обласних центрів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапило 11 обласних центрів, а до "зеленого" рівня - жодного. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Жодний обласний центр на цьому тижні не потрапив до "зеленого" рівня. До "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки віднесено 100 адміністративних одиниць", - сказав Степанов.
За його словами, всі 15 адміністративних одиниць Луганської області віднесені до "червоного" рівня через перевищення зайнятості ліжок на 75% п’ять днів поспіль та додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення.
"Додатково до 9 обласних центрів з минулого тижня до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють ще два обласних центра: Рівне та Миколаїв з рівнем захворюваності за останні 14 днів у 333 та 362 особи на 100 тисяч населення. Таким чином загалом до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки потрапляють 11 обласних центрів, а саме: Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.
Як повідомлялося в УНН, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.