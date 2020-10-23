К "красной" зоне карантина отнесено 11 областных центров - Минздрав

"Ни один областной центр на этой неделе не попал в "зеленый" уровень. К "красному" уровню эпидемиологической опасности отнесены 100 административных единиц", - сказал Степанов.

По его словам, все 15 административных единиц Луганской области отнесены к "красному" уровню из-за превышения занятости коек на 75% пять дней подряд и дополнительно 85 административных единиц из 18 регионов Украины из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней в 320 человек на 100 тысяч населения.

"Дополнительно к 9 областным центрам с прошлой недели в "красный" уровень эпидемиологической опасности попадают еще два областных центра - Ровно и Николаев с уровнем заболеваемости за последние 14 дней в 333 и 362 человека на 100 тысяч населения. Таким образом вообще в "красный" уровень эпидемиологической опасности попадают 11 областных центров, а именно: Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Николаев, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина.

Как сообщалось в УНН, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.