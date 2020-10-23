Тернополь может выйти из "красной" зоны уже через неделю - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Город Тернополь, вероятно, сможет выйти из "красной" зоны уже через неделю. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Ситуация в городе Тернополь улучшилась до уровня заболеваемости в 317 человек на 100 тысяч населения. При сохранении положительной динамики город Тернополь сможет выйти из "красной" зоны уже через неделю", - рассказал Степанов.
Как сообщалось, в Украине в "красный" уровень эпидемиологической опасности попали 11 областных центров.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина.
Как сообщалось, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.