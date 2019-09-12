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Терміни і етапи повернення всіх українських полонених обговорюються в Мінську – Зеленський

Терміни і етапи повернення всіх українських полонених обговорюються в Мінську – Зеленський

Київ • УНН

 • 10085 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Терміни і етапи повернення всіх українців, утримуваних в РФ, обговорюють на зустрічах тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.

"Ми не будемо зараз втрачати жодного дня, чекаючи тільки зустрічі в нормандському форматі. У нас є зустрічі Тристоронньої групи у Мінську… Там на мінських тристоронніх зустрічах, ми обговорюємо питання, етапи повернення всіх наших українських полонених, терміни і етапи", - сказав Президент.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були і 24 українських військових моряків, захоплених у Керченської протоці 25 листопада минулого року.

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