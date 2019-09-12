Сроки и этапы возвращение всех украинских пленных обсуждаются в Минске - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сроки и этапы возвращения всех украинцев, находящихся в РФ, обсуждают на встречах трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.
"Мы не будем сейчас терять ни одного дня, ожидая только встречи в нормандском формате. У нас есть встречи Трехсторонней группы в Минске ... Там в минских трехсторонних встречах, мы обсуждаем вопрос, этапы возвращения всех наших украинских пленных, сроки и этапы", - сказал Президент.
Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.