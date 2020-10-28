Термін експлуатації лівого двигуна Ан-26 було подовжено - Уруський

“Так, насправді, продовження календарного терміну експлуатації лівого двигуна АІ-24 було здійснено 23 липня 2020 року представниками підприємств “МоторСіч”, “Івченко-Прогрес”. І термін був продовжений до червня наступного року. На цьому двигуні здійснювалося два капітальних ремонти, останній з них був здійснений в 1990 році. Але за думкою експертів, вони мали всі підстави для того, щоб даний двигун міг експлуатуватися. І на момент катастрофи ресурс двигуна складав близько 203 годин. Наскільки це відповідає реальним вимогам експлуатаційної документації нормативно-правової бази - буде встановлювати слідство, яке буде робити свої висновки за результатами відповідних експертиз”, - сказав Олег Уруський.

Нагадаємо, урядова комісія назвала головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом.

Також нагадаємо, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.