Срок эксплуатации левого двигателя Ан-26 был продлен - Уруский

"Да, действительно, продление календарного срока эксплуатации левого двигателя АИ-24 было осуществлено 23 июля 2020 года представителями предприятий "Моторсичи", "Ивченко-Прогресс". И срок был продлен до июня следующего года. На этом двигателе осуществлялось два капитальных ремонта, последний из них был осуществлен в 1990 году. Но по мнению экспертов, они имели все основания для того, чтобы данный двигатель мог эксплуатироваться. И в момент катастрофы ресурс двигателя составлял около 203 часов. Насколько это соответствует реальным требованиям эксплуатационной документации нормативно-правовой базы - будет устанавливать следствие, которое будет делать свои выводы по результатам соответствующих экспертиз", - сказал Олег Уруский.

Напомним, правительственная комиссия назвала основные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом.

Также напомним, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.