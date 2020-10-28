Срок эксплуатации левого двигателя Ан-26 был продлен - Уруский

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61131 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 86752 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120109 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103658 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122963 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100104 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101114 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103628 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101820 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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Срок эксплуатации левого двигателя Ан-26 был продлен - Уруский

Срок эксплуатации левого двигателя Ан-26 был продлен - Уруский

Киев  •  УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Срок эксплуатации левого двигателя АИ-24 самолета Ан-26 был продлен до июня 2021 года. Продление было осуществлено представителями предприятий "Моторсичи", "Ивченко-Прогресс". Об этом заявил на брифинге по результатам расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент УНН.

"Да, действительно, продление календарного срока эксплуатации левого двигателя АИ-24 было осуществлено 23 июля 2020 года представителями предприятий "Моторсичи", "Ивченко-Прогресс". И срок был продлен до июня следующего года. На этом двигателе осуществлялось два капитальных ремонта, последний из них был осуществлен в 1990 году. Но по мнению экспертов, они имели все основания для того, чтобы данный двигатель мог эксплуатироваться. И в момент катастрофы ресурс двигателя составлял около 203 часов. Насколько это соответствует реальным требованиям эксплуатационной документации нормативно-правовой базы - будет устанавливать следствие, которое будет делать свои выводы по результатам соответствующих экспертиз", - сказал Олег Уруский.

Напомним, правительственная комиссия назвала основные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом.

Также напомним, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.

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