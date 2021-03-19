Термін дії зелених карток метро завершується: як платити за проїзд у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Термін дії зелених транспортних карток, якими кияни можуть сплачувати проїзд у метро, завершується. Використовувати їх можна до 31 березня поточного року. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
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У відомстві нагадали, що із закінченням використання карток метро припиняється і робота сервісних центрів підземки.
Оператором системи оплати у громадському транспорті столиці є КП ГІОЦ — з усіх питань пасажирам радять звертатися на "гарячу лінію" установи за номером 044 366 55 55.
Також в КП "Київський метрополітен" нагадують, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:
Kyiv Smart Card;
безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи;
мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою (Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці).
Інформація про поїздки зберігається після реєстрації Kyiv Smart Card в особистому кабінеті, придбати картку можна:
у касах метрополітену;
у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;
Поповнити Kyiv Smart Card можна:
у додатку Київ Цифровий;
у касах метрополітену;
у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;
Одноразовий QR-квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.
Придбати квиток можна:
у додатку Київ Цифровий;
у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування.
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