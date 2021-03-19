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21:00 • 43929 просмотра

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20:50 • 62043 просмотра

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Срок действия зеленых карточек метро завершается: как платить за проезд в апреле

Срок действия зеленых карточек метро завершается: как платить за проезд в апреле

Киев  •  УНН

 • 15669 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Срок действия зеленых транспортных карт, которыми киевляне могут платить за проезд в метро, завершается. Использовать их можно до 31 марта текущего года. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Детали

В ведомстве напомнили, что с окончанием использования карточек метро прекращается и работа сервисных центров подземки.

Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП ГИВЦ - по всем вопросам пассажирам советуют обращаться на "горячую линию" учреждения по номеру 044 366 55 55.

Также в КП "Киевский метрополитен" напоминают, что оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой (Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке).

Информация о поездках сохраняется после регистрации в Kyiv Smart Card в личном кабинете, приобрести карту можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Киев Цифровой;

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде.

Купить билет можно:

в приложении Киев Цифровой;

в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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