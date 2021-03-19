Срок действия зеленых карточек метро завершается: как платить за проезд в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Срок действия зеленых транспортных карт, которыми киевляне могут платить за проезд в метро, завершается. Использовать их можно до 31 марта текущего года. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Детали
В ведомстве напомнили, что с окончанием использования карточек метро прекращается и работа сервисных центров подземки.
Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП ГИВЦ - по всем вопросам пассажирам советуют обращаться на "горячую линию" учреждения по номеру 044 366 55 55.
Также в КП "Киевский метрополитен" напоминают, что оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
Kyiv Smart Card;
бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой (Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке).
Информация о поездках сохраняется после регистрации в Kyiv Smart Card в личном кабинете, приобрести карту можно:
в кассах метрополитена;
в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
в приложении Киев Цифровой;
в кассах метрополитена;
в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде.
Купить билет можно:
в приложении Киев Цифровой;
в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроволновка и матрас: в киевском метро рассказали, какие вещи теряли в этом году пассажиры