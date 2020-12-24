Мікрохвильовка та матрац: у київському метро розповіли, які речі губили в цьому році пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З початку року до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей, серед яких мікрохвильовка, надувний матрац, самокат, прасувальна дошка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"У 2020 році до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей. За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників", - йдеться в повідомленні.
Так, з початку року знаходили:
З цінного:
- електронний фітнес браслет;
- електронна книжка;
- телефон;
- ноутбук
З побутового :
- газонокосарка;
- мікрохвильова піч;
- прасувальна дошка;
- надувний матрац
Топ–5 згуб за 2020 рік:
- самокат
- сукня
- телефони
- валізи
- дитячі рюкзаки.
Нагадаємо, у столичному метрополітені розповіли, що найчастіше губили пасажири підземки і яку найдорожчу річ було знайдено у 2019 році.