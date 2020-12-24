Мікрохвильовка та матрац: у київському метро розповіли, які речі губили в цьому році пасажири

"У 2020 році до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей. За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників", - йдеться в повідомленні.

Так, з початку року знаходили:

З цінного:

- електронний фітнес браслет;

- електронна книжка;

- телефон;

- ноутбук

З побутового :

- газонокосарка;

- мікрохвильова піч;

- прасувальна дошка;

- надувний матрац

Топ–5 згуб за 2020 рік:

- самокат

- сукня

- телефони

- валізи

- дитячі рюкзаки.

Нагадаємо, у столичному метрополітені розповіли, що найчастіше губили пасажири підземки і яку найдорожчу річ було знайдено у 2019 році.