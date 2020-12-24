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Микроволновка и матрас: в киевском метро рассказали, какие вещи теряли в этом году пассажиры

Киев • УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. С начала года в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей, среди которых микроволновка, надувной матрас, самокат, гладильная доска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Микроволновка и матрас: в киевском метро рассказали, какие вещи теряли в этом году пассажиры

"В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей. По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращаются за потерянным треть владельцев", - говорится в сообщении.

Так, с начала года находили:

Из ценного:

- электронный фитнес браслет;

- электронная книга;

- телефон;

- ноутбук.

Из бытового:

- газонокосилка;

- микроволновая печь;

- гладильная доска;

- надувной матрас;

Топ-5 потерь 2020 года:

- самокат

- платье

- телефоны

- чемоданы

- детские рюкзаки.

Напомним, в столичном метрополитене рассказали, что чаще всего теряли пассажиры подземки и какая самая дорогая вещь была найдена в 2019 году.

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