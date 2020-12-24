Микроволновка и матрас: в киевском метро рассказали, какие вещи теряли в этом году пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. С начала года в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей, среди которых микроволновка, надувной матрас, самокат, гладильная доска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей. По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращаются за потерянным треть владельцев", - говорится в сообщении.
Так, с начала года находили:
Из ценного:
- электронный фитнес браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук.
Из бытового:
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас;
Топ-5 потерь 2020 года:
- самокат
- платье
- телефоны
- чемоданы
- детские рюкзаки.
Напомним, в столичном метрополитене рассказали, что чаще всего теряли пассажиры подземки и какая самая дорогая вещь была найдена в 2019 году.