Терехов про ситуацію у Харкові: ворог знову дуже часто обстрілює місто, 11 загиблих за чотири дні
Київ • УНН
росія посилила обстріли Харкова, за 4 дні загинуло 11 людей. Вночі атаковано Харківський та Чугуївський райони, спричинивши пожежі.
росія знову активно обстрілює Харків, лише в період з 30 серпня по 2 вересня в місті чере обстріли рф загинуло 11 людей. Кожного дня лунають вибухи та руйнуються будинки. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Останнім часом ворог дуже часто обстрілює Харків, практично кожного дня лунають вибухи та кожного дня маємо руйнації. До прикладу, вчора ворог обстріляв Київський район міста Харкова, на щастя ніхто не постраждав, але повністю зруйновано приватний будинок та понад 30 приватних будинків зазнали пошкодження
За його словами, постраждала ЛЕП і частина міста була без електропостачання. Станом на зараз світло повернули.
"В період з 30 серпня по 2 вересня загинуло 11 людей, серед них є дівчина 14 років, 20-річна художниця та фельдшер швидкої допомоги, через повторний обстріл", - додав він
Доповнення
У Харківській області у ніч на 10 вересня російські війська обстріляли Харківський та Чугуївський райони, внаслідок чого стались загорання трав'яної підстілки. Минулої доби армія рф вдарила по області 9 КАБами та 2 FPV-дронами, постраждало четверо людей.