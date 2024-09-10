Терехов о ситуации в Харькове: враг снова очень часто обстреливает город, 11 погибших за четыре дня

россия снова активно обстреливает Харьков, только в период с 30 августа по 2 сентября в городе из-за обстрелов рф погибло 11 человек. Каждый день раздаются взрывы и разрушаются дома. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

В последнее время враг очень часто обстреливает Харьков, практически каждый день раздаются взрывы и каждый день имеем разрушения. К примеру, вчера враг обстрелял Киевский район города Харькова, к счастью никто не пострадал, но полностью разрушен частный дом и более 30 частных домов получили повреждения - говорит Терехов.

По его словам, пострадала ЛЭП и часть города была без электроснабжения. По состоянию на сейчас свет вернули.

«В период с 30 августа по 2 сентября погибло 11 человек, среди них есть девушка 14 лет, 20-летняя художница и фельдшер скорой помощи, из-за повторного обстрела», - добавил он

Дополнение

В Харьковской области в ночь на 10 сентября российские войска обстреляли Харьковский и Чугуевский районы, в результате чего произошло возгорание травяной подстилки. За прошедшие сутки армия рф ударила по области 9 КАБами и 2 FPV-дронами, пострадали четыре человека.