Теракт у Відні: п'ятеро загиблих та 17 поранених

"Були вбиті четверо мирних жителів, а також злочинець, у якого були виявлені автомат і багато боєприпасів. Пояс з вибухівкою виявився муляжем", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що, за даними ORF, вбито жінку - офіціантку.

Нагадаємо, стрілянина в центрі Відня сталася в понеділок, 2 листопада, близько 20:00 за місцевим часом. Кілька людей, озброєних гвинтівками, стріляли в шести різних місцях на вулиці поблизу віденської синагоги. Поліцейські застрелили одного з тих, хто відкрив стрілянину.