Теракт у Відні: п'ятеро загиблих та 17 поранених

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столиці Австрії в результаті стрілянини поблизу Великої віденської синагоги загинуло четверо людей, не менше 17 отримали поранення. Також ліквідовано одного з нападників. Про це пише автрійська газета Kleine Zeitung, передає УНН.

"Були вбиті четверо мирних жителів, а також злочинець, у якого були виявлені автомат і багато боєприпасів. Пояс з вибухівкою виявився муляжем", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що, за даними ORF, вбито жінку - офіціантку.

Нагадаємо, стрілянина в центрі Відня сталася в понеділок, 2 листопада, близько 20:00 за місцевим часом. Кілька людей, озброєних гвинтівками, стріляли в шести різних місцях на вулиці поблизу віденської синагоги. Поліцейські застрелили одного з тих, хто відкрив стрілянину. 

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