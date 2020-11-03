Теракт в Вене: пятеро погибших и 17 раненых

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столице Австрии в результате стрельбы вблизи Большой венской синагоги погибли четыре человека, не менее 17 получили ранения. Также ликвидирован один из нападавших. Об этом пишет автрийская газета Kleine Zeitung, передает УНН.

"Были убиты четверо мирных жителей, а также преступник, у которого были обнаружены автомат и много боеприпасов. Пояс со взрывчаткой оказался муляжом", - говорится в сообщении.

Также указано, что, по данным ORF, убита женщина - официантка.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла в понедельник, 2 ноября, около 20:00 по местному времени. Несколько человек, вооруженных винтовками, стреляли в шести разных местах на улице возле венской синагоги. Полицейские застрелили одного из тех, кто открыл стрельбу.

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