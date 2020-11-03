Теракт у Відні: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кількість жертв теракту в австрійській столиці Відні сягнула трьох, майже півтора десятка людей отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє euronews, передає УНН.
"Жертвами теракту у Відні стали троє, майже півтора десятка людей отримали вогнепальні поранення, коли після восьмої вечора напередодні нападники почали розстрілювати перехожих на вулиці поруч із синагогою", - повідомляє телеканала.
Стрілянина продовжилася ще на п'яти центральних вулицях Відня, багатолюдних напередодні другого в цьому році карантину. Одного з нападників ліквідовано поліцейськими. Пошуки іншого тривають.
"Теракт у Відні здійснений ісламістами, один з нападників симпатизував ІДІЛ", - цитує телеканал повідомлення автрійської влади.
Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц не виключив, що у терористів могли бути "антисемітські мотиви". Солідарність з австрійським народом висловив Євросоюз, а також глави європейських країн.