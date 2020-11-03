Теракт в Вене: количество жертв возросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Число жертв теракта в австрийской столице Вене достигла 3, почти полтора десятка человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает euronews, передает УНН.
"Жертвами теракта в Вене стали трое, почти полтора десятка человек получили огнестрельные ранения, когда после восьми вечера накануне нападавшие начали расстреливать прохожих на улице рядом с синагогой", - сообщает телеканала.
Стрельба продолжилась еще на пяти центральных улицах Вены, многолюдных накануне второго в этом году карантина. Одного из нападавших ликвидировали полицейские. Поиски другого продолжаются.
"Теракт в Вене осуществлен исламистами, один из нападавших симпатизировал ИГИЛ", - цитирует телеканал сообщение австрийских властей.
Ранее канцлер Австрии Курц не исключил, что у террористов могли быть "антисемитские мотивы". Солидарность с австрийским народом выразил Евросоюз, а также главы европейских стран.