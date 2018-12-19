Теракт у Харкові: у прокуратури немає інформації про голодування обвинуваченого

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура Харкова не підтвердила голодування одного з трьох обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року, коли на місці загинуло двоє людей, ще двоє померло в лікарні і поранено 11 осіб. Про це повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовік.