Теракт у Харкові: у прокуратури немає інформації про голодування обвинуваченого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура Харкова не підтвердила голодування одного з трьох обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року, коли на місці загинуло двоє людей, ще двоє померло в лікарні і поранено 11 осіб. Про це повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовік.
"До прокуратури така інфрмація не надходила", - повідомила вона Віта Дубовик.
“Письмової заяви, про те, що підозрюваний Володимир Дворніков почав голодувати не надходило”, - розповіла прес-секретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Ольга Кузнєцова.
Інформація про голодування Володимира Дворнікова з’явилась у деяких ЗМІ, останні ж посилаються на адвоката Дворнікова Дмитра Тихоненкова. За словами адвоката підозрюваний голодує з 15 грудня через порушення його прав у СІЗО.
Наступне судове засідання у справі про теракт біля Палацу спорту відбудеться 9 січня 2019 року.
Раніше УНН розповідав, організатору теракту у Херсонській області дали 15 років тюрми.