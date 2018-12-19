Теракт в Харькове: у прокуратуры нет информации о голодовке обвиняемого

"В прокуратуру такая инфрмации не поступала", - сообщила она Вита Дубовик.

"Письменного заявления о том, что подозреваемый Владимир Дворников начал голодать не поступало", - рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова.



Информация о голодовке Владимира Дворникова появилась в некоторых СМИ, последние же ссылаются на адвоката Дворникова Дмитрия Тихоненков. По словам адвоката подозреваемый голодает с 15 декабря из-за нарушения его прав в СИЗО.



Следующее судебное заседание по делу о теракте возле Дворца спорта состоится 9 января 2019 года.

Ранее УНН рассказывал, организатору теракта в Херсонской области дали 15 лет тюрьмы.



