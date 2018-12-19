Теракт в Харькове: у прокуратуры нет информации о голодовке обвиняемого
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Прокуратура Харькова не подтвердила голодовку одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года, когда на месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице и ранено 11 человек. Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик.
"В прокуратуру такая инфрмации не поступала", - сообщила она Вита Дубовик.
"Письменного заявления о том, что подозреваемый Владимир Дворников начал голодать не поступало", - рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова.
Информация о голодовке Владимира Дворникова появилась в некоторых СМИ, последние же ссылаются на адвоката Дворникова Дмитрия Тихоненков. По словам адвоката подозреваемый голодает с 15 декабря из-за нарушения его прав в СИЗО.
Следующее судебное заседание по делу о теракте возле Дворца спорта состоится 9 января 2019 года.
Ранее УНН рассказывал, организатору теракта в Херсонской области дали 15 лет тюрьмы.