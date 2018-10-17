Теракт у Керчі: 10 людей перебуває в реанімації у важкому стані

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Десять осіб, які потрапили в реанімацію після вибуху в коледжі кримського міста Керч, знаходяться у важкому стані, і опитати їх поки не вдається. Про це з посиланням на заяву глави окупаційної адміністрації Керчі Сергія Бороздіна повідомив ТАСС, передає УНН.