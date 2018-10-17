Теракт у Керчі: 10 людей перебуває в реанімації у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Десять осіб, які потрапили в реанімацію після вибуху в коледжі кримського міста Керч, знаходяться у важкому стані, і опитати їх поки не вдається. Про це з посиланням на заяву глави окупаційної адміністрації Керчі Сергія Бороздіна повідомив ТАСС, передає УНН.
"Десять осіб перебувають в реанімації у важкому стані, їх опитати на предмет опізнання неможливо", - цитує ЗМІ заяву чиновника.
Під час зустрічі з родичами постраждалих у теракті глава "адміністрації" запропонував з'їздити в Керченську лікарню, щоб опізнати рідних "хоча б за одягом". Також на зустрічі з родичами озвучили імена ще 40 постраждалих, чиї особи відомі.
Нагадаємо, кількість осіб, які загинули внаслідок нападу в коледжі в окупованій Керчі, збільшилася до 19 .
Раніше, вдень в середу, в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.
У коледжі, де сталося масове вбивство, виявили вибуховий пристрій.