Теракт в Керчи: 10 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Десять человек, которые попали в реанимацию после взрыва в колледже крымского города Керчь, находятся в тяжелом состоянии, и опросить их пока не удается. Об этом со ссылкой на заявление главы оккупационной администрации Керчи Сергея Бороздина сообщил ТАСС, передает УНН.
"Десять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, их опросить на предмет опознания невозможно", - цитирует СМИ заявление чиновника.
В ходе встречи с родственниками пострадавших в теракте глава "администрации" предложил съездить в керченскую больницу, чтобы опознать находящихся там родных "хотя бы по одежде". Также на встрече с родственниками озвучили имена еще 40 пострадавших, чьи личности известны.
Напомним, количество лиц, погибших в результате нападения в колледже в оккупированной Керчи, увеличилось до 19.
Ранее, днем в среду, в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.
В колледже, где произошло массовое убийство, обнаружили взрывное устройство.