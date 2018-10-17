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Теракт в Керчи: 10 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии

Теракт в Керчи: 10 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Десять человек, которые попали в реанимацию после взрыва в колледже крымского города Керчь, находятся в тяжелом состоянии, и опросить их пока не удается. Об этом со ссылкой на заявление главы оккупационной администрации Керчи Сергея Бороздина сообщил ТАСС, передает УНН.

"Десять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, их опросить на предмет опознания невозможно", - цитирует СМИ заявление чиновника.

В ходе встречи с родственниками пострадавших в теракте глава "администрации" предложил съездить в керченскую больницу, чтобы опознать находящихся там родных "хотя бы по одежде". Также на встрече с родственниками озвучили имена еще 40 пострадавших, чьи личности известны.

Напомним, количество лиц, погибших в результате нападения в колледже в оккупированной Керчи, увеличилось до 19.

Ранее, днем в среду, в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.

В колледже, где произошло массовое убийство, обнаружили взрывное устройство.

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