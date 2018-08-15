Теракт у Кабулі: кількість жертв зросла удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У афганському Кабулі стався вибух в академії Mawoud Academy. У результаті інциденту загинуло 48 людей та 67 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на TOLO News.
За даними ЗМІ, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.
Більшість з загиблих є студентами у віці 18 років.
Таліби заперечують відповідальність за напад.
Раніше повідомлялося про 25 загиблих та 35 поранених.
Нагадаємо, щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті у результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану у вівторок ввечері.