Теракт в Кабуле: число жертв возросло вдвое

По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Большинство из погибших являются студентами в возрасте 18 лет.

Талибы отрицают ответственность за нападение.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 раненых.

Напомним, не менее 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.