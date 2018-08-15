Теракт в Кабуле: число жертв возросло вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy. В результате инцидента погибли 48 человек и 67 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TOLO News.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Большинство из погибших являются студентами в возрасте 18 лет.
Талибы отрицают ответственность за нападение.
Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 раненых.
Напомним, не менее 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.