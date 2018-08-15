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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теракт в Кабуле: число жертв возросло вдвое

Киев • УНН

 • 9417 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy. В результате инцидента погибли 48 человек и 67 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TOLO News.

Теракт в Кабуле: число жертв возросло вдвое

По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Большинство из погибших являются студентами в возрасте 18 лет.

Талибы отрицают ответственность за нападение.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 раненых.

Напомним, не менее 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.

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