Тепло та без опадів: якою буде погода 30 квітня
Київ • УНН
У вівторок, 30 квітня, у більшості областей України очікується тепла малохмарна погода без опадів, температура вночі 4-9°C, вдень 18-23°C, окрім Закарпаття, де температура може піднятися до 25°C.
У вівторок, 30 квітня в Україні очікується тепла та малохмарна погода. На більшості територій опадів не прогнозується. Про це пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
В Україні без опадів, лише в Криму вночі короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°
Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.
Доповнення
На 30 квітня по Київщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.
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