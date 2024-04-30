Тепло и без осадков: какой будет погода 30 апреля

Во вторник, 30 апреля в Украине ожидается теплая и малооблачная погода. На большинстве территорий осадков не прогнозируется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В Украине без осадков, лишь в Крыму ночью кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с, в юго-восточной части днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 8-13°; днем 18-23°, на Закарпатье до 25°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 13-18° - резюмировали синоптики.

Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 8-13°; днем 18-23°, на Закарпатье до 25°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

Дополнение

На 30 апреля по Киевской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 18-23°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°.

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