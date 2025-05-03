Тепло, але вітряно і з грозами: якою буде погода у неділю
Київ • УНН
В Україні 4 травня очікується тепла та вітряна погода, місцями пройдуть дощі з грозами. Температура повітря сягатиме +27 градусів, але з понеділка очікується похолодання.
В Україні 4 травня буде тепло та вітряно, подекуди очікуються дощі з грозами. Температура повітря місцями сягатиме +27 градусів, проте вже з понеділка очікується похолодання. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у соцмережах, пише УНН.
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"У неділю в Україні буде тепло та вітряно. Максимальна температура повітря досягатиме +20+25 градусів, місцями +25+27 градусів. Вітер південно-західного напрямку все ще очікується рвучким, часом до 15-20 метрів за секунду. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі, на Вінниччині та Черкащині", - повідомила Діденко.
У ДСНС також попередили, що в Україні очікуються пориви вітру та грози.
"За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру 4 травня вдень у Києві, західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози. По всій території країни, крім південного сходу - пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте обережні", - наголосили у ДСНС.
Діденко також розповіла, що у Києві в неділю очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, поривчастий, до сильного. Протягом дня буде дуже тепло, до +26 градусів.
Однак, з її слів, з понеділка-вівторка очікується похолодання. На півдні та сході ще втримається тепла погода.
Нагадаємо
У суботу, 3 травня, в Україні очікується тепла погода, але в деяких областях пройдуть дощі.