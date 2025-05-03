Тепло, но ветрено и с грозами: какой будет погода в воскресенье

В Украине 4 мая будет тепло и ветрено, местами ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха местами будет достигать +27 градусов, однако уже с понедельника ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

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"В воскресенье в Украине будет тепло и ветрено. Максимальная температура воздуха будет достигать +20+25 градусов, местами +25+27 градусов. Ветер юго-западного направления все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 метров в секунду. Дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях", - сообщила Диденко.

В ГСЧС также предупредили, что в Украине ожидаются порывы ветра и грозы.

"По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра 4 мая днем в Киеве, западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются грозы. По всей территории страны, кроме юго-востока - порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте осторожны", - отметили в ГСЧС.

Диденко также рассказала, что в Киеве в воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывистый, до сильного. В течение дня будет очень тепло, до +26 градусов.

Однако, по ее словам, с понедельника-вторника ожидается похолодание. На юге и востоке еще удержится теплая погода.

Напомним

В субботу, 3 мая, в Украине ожидается теплая погода, но в некоторых областях пройдут дожди.