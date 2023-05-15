Українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Вже майже рік в Україні діє експериментальний проект, реалізований Державною міграційною службою, щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
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На сьогодні вже понад 300 тисяч українців змогли скористатися цією послугою, яка значно спрощує можливість отримання паспортних документів.
Одночасне оформлення паспортних документів стало доволі популярною послугою серед українців, відсьогодні окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки/законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
За одне відвідування один із батьків може:
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- одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;
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- одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.
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"Щоб отримати таку послугу необхідно одному з батьків або усиновлювачів, опікунів, піклувальників чи інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, що визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП, - повідомило МВС.
Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова, додало МВС.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій, щоб відновити документи на право власності. Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінал.
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