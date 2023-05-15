Украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Уже почти год в Украине действует экспериментальный проект, реализуемый Государственной миграционной службой, по одновременному оформлению, обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
На сегодняшний день уже более 300 тысяч украинцев смогли воспользоваться этой услугой, которая значительно упрощает возможность получения паспортных документов.
Одновременное оформление паспортных документов стало довольно популярной услугой среди украинцев, с сегодняшнего дня, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители/законные представители смогут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
За одно посещение один из родителей может:
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- Одновременно оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;
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- Одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.
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"Чтобы получить такую услугу, необходимо одному из родителей или усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, подать заявление и соответствующие документы в подразделение ДМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" в Украине или за рубежом, или в ЦНАП, — сообщило МВД.
Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно, добавило МВД.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали алгоритм действий, чтобы восстановить документы на право собственности. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал.
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