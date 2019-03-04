Тенісистка Завацька встановила особистий рекорд в рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась без змін – 6 рядок. Натомість Леся Цуренко цього тижня втратила чотири позиції – 28. Даяна Ястремська опустилася на один щабель – 37.



Натомість завдяки прогресу у вигляді однієї сходинки Катарина Завацька встановила персональний рекорд – 173.



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Інші українки розмістилися наступним чином:



Катерина Козлова 114 (+1 місце)



Ангеліна Калініна 124 (+1)



Марта Костюк 191 (+1).





Відзначимо, що лідерами генерації залишилась японка Осака, румунка Халеп та чешка Квітова.