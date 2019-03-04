Тенісистка Завацька встановила особистий рекорд в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. "WTA" оновила світовий тенісний рейтинг в якому місце в сотні кращих знайшлося трьом українкам, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась без змін – 6 рядок. Натомість Леся Цуренко цього тижня втратила чотири позиції – 28. Даяна Ястремська опустилася на один щабель – 37.
Натомість завдяки прогресу у вигляді однієї сходинки Катарина Завацька встановила персональний рекорд – 173.
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Інші українки розмістилися наступним чином:
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- Катерина Козлова 114 (+1 місце)
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- Ангеліна Калініна 124 (+1)
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- Марта Костюк 191 (+1).
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Відзначимо, що лідерами генерації залишилась японка Осака, румунка Халеп та чешка Квітова.