Теннисистка Завацкая установила личный рекорд в рейтинге WTA

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24945 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116870 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122760 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121712 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153135 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117230 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145155 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Теннисистка Завацкая установила личный рекорд в рейтинге WTA

Киев  •  УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. "WTA" обновила мировой теннисный рейтинг в котором место в сотне лучших нашлось трем украинкам, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась без изменений - 6 строчку. Зато Леся Цуренко на этой неделе потеряла четыре позиции - 28, Даяна Ястремская опустилась на одну ступень - 37.

Зато благодаря прогрессу в виде одной ступени Катарина Завацкий установила персональный рекорд - 173.

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Другие украинки разместились следующим образом:

  • Екатерина Козлова 114 (1 место)
  • Ангелина Калинина 124 (1)
  • Марта Костюк 191 (1).


Отметим, что лидерами генерации осталась японка Осака, румынка Халеп и чешка Квитова.

Украинские Национальные Новости

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