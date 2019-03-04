Теннисистка Завацкая установила личный рекорд в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась без изменений - 6 строчку. Зато Леся Цуренко на этой неделе потеряла четыре позиции - 28, Даяна Ястремская опустилась на одну ступень - 37.



Зато благодаря прогрессу в виде одной ступени Катарина Завацкий установила персональный рекорд - 173.



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Другие украинки разместились следующим образом:



Екатерина Козлова 114 (1 место)



Ангелина Калинина 124 (1)



Марта Костюк 191 (1).





Отметим, что лидерами генерации осталась японка Осака, румынка Халеп и чешка Квитова.