Теннисистка Завацкая установила личный рекорд в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. "WTA" обновила мировой теннисный рейтинг в котором место в сотне лучших нашлось трем украинкам, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась без изменений - 6 строчку. Зато Леся Цуренко на этой неделе потеряла четыре позиции - 28, Даяна Ястремская опустилась на одну ступень - 37.
Зато благодаря прогрессу в виде одной ступени Катарина Завацкий установила персональный рекорд - 173.
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Другие украинки разместились следующим образом:
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- Екатерина Козлова 114 (1 место)
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- Ангелина Калинина 124 (1)
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- Марта Костюк 191 (1).
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Отметим, что лидерами генерации осталась японка Осака, румынка Халеп и чешка Квитова.