Тенісистка Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Нью-Йорку

У матчі другого раунду одеситка, посіяна під 16 номером, у трьох сетах розібралася із американкою Бернарду Пера, яка йде 61 в світовій генерації – 7:6 (5), 4:6, 6:3.

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На перемогу українці знадобилося 127 хвилин. На рахунку тріумфаторки 6 ейсів і 6 подвійних помилок. Пера відзначилася 7 подачами навиліт і 9-ю подвійними. Також українка здійснила на дин брейк більше – 5:4.

Крім того додамо, у третьому колі уродженка Одеси змагатиметься проти колишньої першої ракетки світу, нині 10-ї у світовому рейтингу Наомі Осаки з Японії.