Українська тенісистка перемогла чотириразову переможницю Олімпійських ігор

Матч тривав 2 години і 35 хвилин і завершився в трьох сетах — 5:7, 6:2, 7:5. По ходу першого сету Ястремська не зуміла зберегти відрив з одним брейком (4:2). У вирішальному сеті українка не подала на перемогу з рахунком 5:4, а після брейка відігралася з потрійного брейкпойнта в 12-му геймі.

Примітно, що після стартової партії одеситка брала медичну паузу (підвернула правий гомілкостоп під час гри).

Зазначимо також, 40-річна Вінус Вільямс є семиразовою чемпіонкою турнірів категорії “Великого шолома” й чотириразовою олімпійською чемпіонкою. В активі Вінус 49 виграних турнірів категорії WTA. Наразі вона обіймає 65 сходинку в світовому рейтингу.

Додамо, у другому колі суперницею Ястремської стала американка Бернарда Пера (WTA 61), рахунок особистих зустрічей — 1:1.