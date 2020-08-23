Украинская теннисистка победила четырехкратную победительницу Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла победительницей из противостояния первого круга турнира в Нью-Йорке с американкой Винус Уильямс, сообщает УНН.
Матч продолжался 2 часа и 35 минут и завершился в трех сетах — 5:7, 6:2, 7:5. По ходу первого сета Ястремская не сумела сохранить отрыв с одним брейком (4:2). В решающем сете украинка не подала на победу со счетом 5:4, а после брейка отыгралась с тройного брейкпойнта в 12-м гейме.
Примечательно, что после стартовой партии одесситка принимала медицинскую паузу (подвернула правый голеностоп во время игры).
Отметим также, 40-летняя Винус Уильямс является семикратной чемпионкой турниров категории “Большого шлема” и четырехкратной олимпийской чемпионкой. В активе Винус 49 выигранных турниров категории WTA. Сейчас он занимает 65 строчку в мировом рейтинге.
Добавим, во втором круге соперницей Ястремской стала американка Бернарда Пера (WTA 61), счет личных встреч — 1:1.