Теннисистка Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская преодолела барьер второго раунда турнира серии Premier 5 - "Western & Southern Open", который проходит в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
В матче второго раунда одесситка, посеянная под 16 номером, в трех сетах разобралась с американкой Бернарду Пера, которая идет 61 в мировой генерации - 7:6 (5), 4:6, 6:3.
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Для победы украинке понадобилось 127 минут. На счету триумфатора 6 эйсов и 6 двойных ошибок. Пера отличилась 7 подачами навылет и 9-й двойными. Также украинка совершила на дин брейк больше - 5:4.
Кроме того добавим, в третьем круге уроженка Одессы будет соревноваться против бывшей первой ракетки мира, ныне 10-й в мировом рейтинге Наоми Осаки из Японии.