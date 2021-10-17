Тенісистка Цуренко перемогла на старті відбору на "Кубку Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA-500 "VTB Kremlin Cup", що стартував на території Москви, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
На старті відбірного турніру киянка, посіяна під дев’ятим номером, переграла представницю Словаччини Ребекку Срамкову — 6:2, 7:5.
За місце в основній сітці Цуренко посперечається з п’ятою сіяною — Анною-Лєною Фрідсам з Німеччини.
Що передувало
Провідний тенісист України обіграв третього сіяного на турнірі “Кубок Кремля”.