Теннисистка Цуренко победила на старте отбора на "Кубке Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал квалификации на турнире WTA-500 "VTB Kremlin Cup", стартовавшего на территории Москвы, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
На старте отборочного турнира киевлянка, посеянная под девятым номером, переиграла представительницу Словакии Ребекку Срамкову — 6:2, 7:5.
За место в основной сетке Цуренко поспорит с пятой сеяной — Анной-Леной Фридсам из Германии.
Что предшествовало
Ведущий теннисист Украины обыграл третьего сеяного на турнире “Кубок Кремля”.