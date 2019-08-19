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Тенісистка Світоліна повернулася у топ-5 рейтингу WTA

Тенісистка Світоліна повернулася у топ-5 рейтингу WTA

Київ • УНН

 • 10037 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В оновленому рейтингу WTA відбулася низка змін, серед яких – повернення Еліни Світоліної до числа п'яти найсильніших тенісисток планети, повідомляє УНН із посиланням на сайт WTA.

Світоліна додала дві сходинки й має у своєму активі 4492 очки – п'ятий рядок. До четвертого місця, на якому знаходиться румунка Сімона Халеп, українці не вистачає 251 пункт.

Натомість, інші представниці України з топ-100 генерації втратили деякі позиції: Даяна Ястремська 33 (-1 сходинка), Леся Цуренко 40 (-5), Катерина Козлова 74 (-1).

Зазначимо, що Катаріна Завацька зберегла за собою 127-е місце, а Ангеліна Калініна опустилася на 134 (-1). Марта Костюк на цьому тижні займає 197-у позицію (+1).

Нагадаємо, що Світоліна останнім часом зазнала дві поразки від американської тенісистки.

Українські Національні Новини

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