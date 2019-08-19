Теннисистка Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В обновленном рейтинге WTA состоялся ряд изменений, среди которых - возвращение Элины Свитолиной в число пяти сильнейших теннисисток планеты, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Свитолина добавила две ступеньки и имеет в своем активе 4492 очка - пятую строчку. До четвертого места, на котором находится румынка Симона Халеп, украинке не хватает 251 пункт.
Зато другие представительницы Украины из топ-100 генерации потеряли некоторые позиции: Даяна Ястремская 33 (-1 ступень), Леся Цуренко 40 (-5), Екатерина Козлова 74 (1).
Отметим, что Катарина Завацкая сохранила за собой сто двадцать седьмое место, а Ангелина Калинина опустилась на 134 (1). Марта Костюк на этой неделе занимает сто девяносто седьмую позицию (1).
Напомним, что Свитолина в последнее время потерпела два поражения от американской теннисистки.