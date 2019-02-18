Тенісистка Кіченок вибула з боротьби на старті турніру в ОАЕ

У першому колі українська тенісистка в дуеті з росіянкою Веронікою Кудерметовою програли володаркам "wild card", парі Сара Бет Грей/Еден Сілва: 1-6, 6-1, 6-10.

За матч суперниці виконали по два брейки, а на вирішальному тай-брейку британки оформили 5 міні-брейків проти 3 у Кіченок і Кудерметової.

Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко починає тиждень з новим особистим рекордом, Еліна Світоліна піднімається на шосте місце в рейтингу WTA.