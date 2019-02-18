Тенісистка Кіченок вибула з боротьби на старті турніру в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок зазнала поразки на старті турніру серії WTA Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЕ. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВТУ.
У першому колі українська тенісистка в дуеті з росіянкою Веронікою Кудерметовою програли володаркам "wild card", парі Сара Бет Грей/Еден Сілва: 1-6, 6-1, 6-10.
За матч суперниці виконали по два брейки, а на вирішальному тай-брейку британки оформили 5 міні-брейків проти 3 у Кіченок і Кудерметової.
Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко починає тиждень з новим особистим рекордом, Еліна Світоліна піднімається на шосте місце в рейтингу WTA.