Теннисистка Киченок выбыла из борьбы на старте турнира в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок потерпела поражение на старте турнира серии WTA Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БТУ.
В первом круге украинская теннисистка в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой проиграли обладательницам "wild card", паре Сара Бет Грей/Эден Силва: 1-6, 6-1, 6-10.
За матч соперницы выполнили по два брейка, а на решающем тай-брейке британки оформили 5 мини-брейков против 3 у Киченок и Кудерметовой.
Напомним, украинская теннисистка Леся Цуренко начинает неделю с новым личным рекордом, Элина Свитолина поднимается на шестое место в рейтинге WTA.