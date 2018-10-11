Тенісистка Кіченок пробилася до півфіналу парного турніру в Гонконзі

В рамках першого кола змагань Кіченок у дуеті із Анастасією Родіоновою з Австралії обіграли перших ракеток тайванку Чжен Хаоцин та китаянку Ян Чжаосюань – 6:4, 6:3.



В 1/4 фіналу вони подужали чесько-словенський дует Рената Ворачова/Даліла Якупович - 7:6 (3), 6:1.



На звитягу Кіченок з Родіоновою витратили 1 годину та 16 хвилин, здійснив три брейки.



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У боротьбі за вихід до фіналу на них чекає баталія із білорускою Морозовою та японкою Аоямою, які посіяні під 4-м номером.



Відзначимо, що призовий фонд змагань становить півмільйону дол.