Тенісистка Кіченок пробилася до півфіналу парного турніру в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок, яка спеціалізується в парних матчах, вдало пройшла перші два етапи турніру WTA International в Гонконзі, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
В рамках першого кола змагань Кіченок у дуеті із Анастасією Родіоновою з Австралії обіграли перших ракеток тайванку Чжен Хаоцин та китаянку Ян Чжаосюань – 6:4, 6:3.
В 1/4 фіналу вони подужали чесько-словенський дует Рената Ворачова/Даліла Якупович - 7:6 (3), 6:1.
На звитягу Кіченок з Родіоновою витратили 1 годину та 16 хвилин, здійснив три брейки.
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У боротьбі за вихід до фіналу на них чекає баталія із білорускою Морозовою та японкою Аоямою, які посіяні під 4-м номером.
Відзначимо, що призовий фонд змагань становить півмільйону дол.